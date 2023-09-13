Подмосковье 13 сентября 2023, 12:17 Наро-Фоминский перинатальный центр попал в список достижений России Unsplash

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Наро-Фоминский перинатальный центр, который больше похож на санаторий, чем на больницу, попал в список достижений России. Здесь мамам расписывают животы для настроения, предлагают посетить салон красоты или занятия йогой.

«Вертикальные роды, роды в воде, роды в мягких условиях, в спокойной, тихой, домашней атмосфере. Это домашние роды, но в условиях перинатального центра под полным нашим контролем в абсолютной безопасности», — рассказал заведующий родовым отделением № 1 Наро-Фоминского перинатального центра Сергей Солостухин.

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В центре есть уникальная система мониторинга, которая помогает врачам наблюдать за показателями состояния здоровья каждой пациентки в реальном времени, так как тревожный сигнал может поступить в любой момент. Сегодня специалисты помогают новорожденным с различными патологиями и экстремально низкой массой тела — всего 500 граммов.

«На базе нашего перинатального центра созданы отделения, которые позволяют проводить реабилитацию этих детей от момента рождения до выписки и наблюдения в течение первого года жизни», — уточнил заведующий детской реанимацией Наро-Фоминского перинатального центра Сергей Пряхин.

Отмечается, что Подмосковье предлагает одну из лучших российских систем родовспоможения. На портале «Достижения.РФ» можно проголосовать за передовые организации в области спорта, медицины и других направлений. В списке есть и Наро-Фоминский перинатальный центр.

Всего в Московской области находится шесть перинатальных центров. Они высокотехнологичны и по качеству медпомощи не уступают ведущим европейским клиникам. Попасть в Наро-Фоминский перинатальный центр могут мамы со всей страны по ОМС.

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