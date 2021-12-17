Наро-Фоминский ЭКО-центр начал принимать первых пациентов

Наро-Фоминскому перинатальному центру пять лет, здесь приняли 22 тысячи родов. На днях здесь открылся уже третий по счету в области ЭКО-центр. Новое отделение уже начало принимать пациентов. В планах у руководства больницы и подмосковного Минздрава дать возможность получить услугу всем, кому это необходимо. Об этом рассказал «360».

Сегодня львиную долю нуждающихся забирают на себя коммерческие структуры, новый центр позволит увеличить долю государства на этом рынке.

«В принципе, в год мы планируем 6500 таких процедур, но все равно это не охватывает всех нуждающихся женщин и всех желающих. Плюс у нас, конечно, много частных медцентров, которые эту услугу оказывают, но нам бы хотелось, чтобы наши женщины, е стественно, в рамках программы ОМС, бесплатно, могли получить необходимую медицинскую помощь такого рода, репродуктивные технологии такого рода, которые позволят им обзавестись малышом», — рассказала зампредправительства Московской области — министр здравоохранения Светлана Стригункова.

Оснащено все в центре на высшем уровне. Как шутят врачи, теперь тут лучше, чем в столице, можно проводить полный цикл любой перинатальной помощи для жителей региона.

«Все, что необходимо, здесь есть. Понятно, что частично мы взяли из того оборудования, что было у нас: г астроэнтерологическое, ультразвук», — рассказала главный врач ГБУЗ МО Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Таких центров, по наблюдениям специалистов будет становиться больше. Основной тренд — более поздние роды. Все чаще рождение ребенка семьи откладывают на некий отрезок жизни — после 30, а с учетом современного ритма, экологии и других факторов, шанс на самостоятельные роды снижается.

«Они начинает функционировать, допустим, с 18 лет и, к сожалению, начинает угасать после 35, а после 40-42 лет начинается период переходный, когда рождение невозможно в рамках качества женской половой клетки. Собственно говоря, репродуктивные технологии помогают решить многие проблемы, но не все», — объяснила главный репродуктолог Московской области Ксения Краснопольская.

Остальные будут решать в других отделениях. Ведь, как признались врачи, эко — не решение всех проблем, это инструмент, который нужно использовать по назначению. В идеале, решить все на моменте обследования и дать паре возможность забеременеть естественным путем, но если ничего не сработает, то добро пожаловать в новое отделение. А там, глядишь, и в соседнее заедете на одну интересную процедуру