Подмосковье 31 марта 2024, 13:17 Наро-Фоминск присоединился к акции «Свеча памяти» Администрация Наро-Фоминский г.о.

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Жители Наро-Фоминского городского округа приняли участие в акции памяти о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Неравнодушные граждане выложили журавлей из сотен свечей.

Местные жители принесли большое количество цветов и детских игрушек к мемориалу, чтобы почтить память жертв этой ужасной трагедии. В течение дня они прикрепляли изображения белых журавлей или цветков Крокуса на окнах квартир, школ и детских садов. Он символизирует начало новой жизни.

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Ранее акции памяти о жертвах теракта в «Крокусе» прошли в Королеве, Мытищах, Орехово-Зуеве, Химках и других городских округах. Они собрали множество неравнодушных граждан со всего Подмосковья.

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