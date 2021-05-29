Наро-Фоминск отпраздновал 95-й день рождения

Масштабное празднование 95-летия прошло в Наро-Фоминском городском округе. В торжественной обстановке глава подмосковного округа Роман Шамнэ подписал с главой Вязьмы соглашение о побратимстве. Оба города носят звания Воинской славы, а теперь их свяжет еще и крепкая дружба.

Свои подарки и поздравления привезли в Наро-Фоминск представители других городов-побратимов: Кантемировки Воронежской области, Чистополя Республики Татарстан, Грозного Чеченской республики и Бобруйска из Белоруссии.

«Я, как коренной житель города, который здесь родился, учился, пригодился, не могу не сказать неэмоционально. Я люблю свой город, свой городской округ. И надо отметить, что каждый житель округа тоже на своем месте делает то, что может», — заявил глава округа Роман Шамнэ.

Основное мероприятие прошло в доме культуры «Звезда», где почетные грамоты и награды самым достойным жителям округа вручали депутаты Мособлдумы Александр Баранов и Олег Рожнов.

Среди почетных гостей Праздника был и любимый в народе певец, автор и исполнитель Денис Майданов. Он впервые посетил Наро-Фоминский городской округ и признался, что ему все очень понравилось.

«Здесь есть какое-то единое чувство победы, гордости. Я почувствовал, что это такая большая добрая семья и хочется охарактеризовать это все одним словом — здоровый город, здоровая атмосфера», — признался исполнитель.

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею Наро-Фоминска продлятся все выходные.

В программе — спортивные и творческие праздники, мастер-классы, квесты, эстрадная концертная программа и, конечно, праздничный салют.