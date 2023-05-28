Подмосковье 28 мая 2023, 10:28 Наро-Фоминск отметил День городского округа Пресс-служба губернатора Московской области

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Праздничные мероприятия, посвященные Дню округа и воинской славы Наро-Фоминска, стартовали в ЦДК «Звезда». Поздравить жителей приехали гости из шести городов-побратимов России и Белоруссии. Об этом сообщил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

«Сегодня традиционно к нам на праздник приехали наши побратимы из Бобруйска, Вязьмы, Кантемировки Воронежской области, Чистополя и управы города Москвы Сокольники», — сказал он.

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На трехдневный праздник пригласили гостей из Белоруссии и пять делегаций российских городов. Председатель бобруйского горисполкома Игорь Кисель подчеркнул, что Наро-Фоминск хорошеет на глазах.

«Мы видим, что город ваш развивается, все красивее и красивее становится. Конечно, это заслуга руководства <…> и жителей», — отметил Кисель.

Он пожелал горожанам, чтобы они всегда осуществляли задуманное.

Председатель вяземского районного совета депутатов Валерий Никулин передал привет от города-побратима.

«Очень приятно находиться сегодня в Наро-Фоминске <…> и передать привет от города-побратима Вязьмы и его жителей, пожелать округу и городу процветания, развития. Жителям — мирного неба, здоровья, успехов во всех начинаниях», — подчеркнул Никулин.

Во время официальной части праздника почетные звания и награды получили общественные деятели, предприниматели и ветераны труда Наро-Фоминска.

Праздничный концерт открыло лазерное шоу. Далее на нем выступили творческие коллективы округа и Белоруссии.