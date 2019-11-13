Предполагаемого наркоторговца задержали в Балашихе. У него нашли контейнеры с психотропами

Балашихинские оперативники получили информацию, что к продаже готовится крупная партия наркотиков. Установили квартиру злоумышленника, куда полицейские и нагрянули. У мужчины изъяли больше килограмма метамфетамина.

«Полицейскими обнаружены и изъяты два контейнера с порошкообразным и растительным веществами. По результатам химического исследования установлено, что в одной из емкостей находится психотропное вещество — метамфетамин, общей массой более 1,3 килограмма. Остальная часть изъятого направлена на экспертизу», — прокомментировала Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Секретные игры: подпольное казино накрыли в Химках Подробнее

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. На время следствия и суда он будет содержаться под стражей. За попытку сбыта столь крупной партии метамфетамина злоумышленнику грозит до 20 лет колонии строгого режима.