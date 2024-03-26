Подмосковье 26 марта 2024, 17:58 Нарколог Наталья Королькова из Лобни рассказала об опасности безалкогольного пива Unsplash

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В рамках недели отказа от зависимостей нарколог из Лобни Наталья Королькова рассказала о потенциальном вреде безалкогольного пива для здоровья. По словам доктора, важно понимать, что алкоголь в таком пиве все же есть.

По составу безалкогольное пиво мало отличается от алкогольного. Оно содержит кобальт для стабилизации пены, что негативно влияет на процесс пищеварения. К тому же некоторые производители добавляют вредные компоненты и фитогормоны, вызывающие выработку женских гормонов.

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Чрезмерное употребление безалкогольного пива может привести к увеличению веса, нарушению питания, колебаниям уровня глюкозы в крови, развитию сахарного диабета и атеросклерозу. Особенно опасно безалкогольное пиво для диабетиков и людей с заболеваниями сердца и сосудов. Существует риск, что потребление безалкогольного пива может стать отправной точкой для развития серьезной алкогольной зависимости.

Если у вас или вашего близкого человека есть признаки алкоголизма или формируется зависимость от алкоголя, необходимо обратиться за помощью к наркологу по адресу: микрорайон Луговая, улица Научный Городок, дом № 6а, кабинет № 105.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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