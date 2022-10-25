Нарколог из Подмосковья рассказал о вреде приема алкоголя перед сном | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 16:29 Нарколог из Подмосковья рассказал о вреде приема алкоголя перед сном

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Многие ошибочно считают, что алкоголь — хорошее снотворное, способное спасти от бессонницы. О том, почему спиртное на самом деле ухудшает качество сна, рассказал главный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

Специалист отметил, что во время сна после приема алкоголя организм не восстанавливает свои силы, потому что горячительные напитки сильно влияют на фазы сна.

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«Утром болит голова, мучает слабость, появляется чувство разбитости. Все это происходит из-за того, что алкоголь влияет на фазы сна», — заметил он.

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Кроме того, спиртное имеет мочегонный эффект, что может заставить человека просыпаться ночью. Также во время сна после выпитого бокала может снизиться тонус языка, мягкого неба и глотки и привести к временному прекращению дыхания. Из-за этого страдают мозг и сердце.

Лучше всего для хорошего сна отказаться от тонизирующих продуктов во второй половине дня, а также придерживаться четкого режима и распорядка дня.

«Когда привыкаешь ложиться и вставать в одно и то же время, уснуть становится легче. В-третьих, поможет теплая ванна за час-полтора до сна, а также отказ от телевизора и гаджетов. А вот чтение книги — прекрасный способ успокоиться и приготовиться ко сну», — сказал специалист.

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