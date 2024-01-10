Подмосковье 10 января 2024, 15:18 «Нарастим темпы». Обновление систем теплоснабжения ускорят в Подольске Глава Подольска Артамонов пообещал повысить надежность коммуникаций в 2024 году Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Власти Подольска в усиленном режиме решают ситуацию с перебоями теплоснабжения в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.

На Литейной улице осмотрели котельную, сейчас она работает в штатном режиме. Проблемы на тепловых сетях устранили, началась наладка внутридомовых коммуникаций. В администрации состоялась встреча по вопросам и предложениям от активистов микрорайона Шепчинки.

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«Возмущение людей справедливо. Системы теплоснабжения муниципалитета требуют масштабного обновления. Работы по увеличению надежности коммуникаций стартовали в 2023 году. В этом нарастим темпы», — написал глава округа.

Telegram-канал главы городского округа Подольск Григория Артамонова

Он сообщил о планах модернизировать несколько котельных, а также проложить новые теплотрассы в микрорайонах Силикатная, Шепчинки, Центральный и Восточный. На эти цели выделили 1,2 миллиарда рублей.

«Уверен, что новый отопительный сезон встретим с новой инфраструктурой», — заключил Артамонов.

Telegram-канал главы городского округа Подольск Григория Артамонова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 146 домам в Климовске провели отопление. Осталось восстановить теплоснабжение еще в 37 зданиях, добавил глава региона.