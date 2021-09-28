Направленную подсветку установят в Подмосковье на 1,5 тысячи пешеходных переходов до конца года

Специальные лампы с направленным освещением установят на на 1,5 тысячи пешеходных переходов в Московской области до конца года. Мероприятия проводят на региональных дорогах в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

Направленной подсветкой оборудуют переходы рядом с социально значимыми объектами и в потенциально опасных местах. Такое освещение уже появилось на двух переходах в Красногорске и на восьми в Мытищах.

«Направленную подсветку оборудуют на переходах с Г-образной опорой, где есть возможность подключения электричества. Специальные лампы с направленным освещением позволяют не ослеплять водителя и делать пешехода хорошо заметным даже в темной одежде и в дождь, что существенно повышает безопасность пешеходов», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Каждое третье ДТП в Московской области связано с наездом на пешехода. С учетом сезонности почти 60% наездов совершаются в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

В Минтрансе напомнили, что пешеходам следует не пренебрегать мерами личной безопасности — носить светоотражающие элементы и одежду светлых тонов.