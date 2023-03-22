Подмосковье 22 марта 2023, 14:35 Направленная подсветка появится на 20 дорожных переходах в Подольске

Читать 360tv в

В этом году в Подольске по 20 адресам на пешеходных переходах установят светофоры Т7 с желтыми излучателями и направленную подсветку. Это необходимо для повышения безопасности на дорогах.

«Начнем с улиц Большая Зеленовская, Свердлова и Пионерская. На них выберут самые опасные места, где меньше всего света», — заявил глава комитета по благоустройству, дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексей Тимофеечев.

Реклама

В прошлом году направленное освещение сделали по 50 адресам. Старые фонари уже не справлялись со своими задачами, так как давали пятна света в радиусе всего четыре метра.

Реклама

В местах стихийных тропинок для водителей установят светофоры с желтыми излучателями.

«Установленные светофоры Т7 уже показали свою эффективность. Они максимально привлекают водителей к пешеходному переходу, помогают его заблаговременно увидеть и сконцентрировать внимание», — заключил Тимофеечев.

Также в Подольске определили места с наибольшим количеством аварий. В их числе оказались Большая Серпуховская улица, улицы Машиностроителей и Свердлова. В этих местах в темное время суток дежурят инспекторы ДПС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».