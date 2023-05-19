Подмосковье 19 мая 2023, 11:11 Напоровшегося на штык от винтовки юношу спасли в Наро-Фоминске

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Подросток 14 лет поступил в больницу в Наро-Фоминске с травмой ягодичных тканей. Он случайно напоролся на старинный ржавый штык от винтовки.

Врачи сделали пациенту рентген, который показал, что штык вошел в мягкие ткани более чем на 15 сантиметров. После этого ему провели операцию.

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«После предоперационной подготовки мы успешно провели оперативное вмешательство по извлечению инородного тела. Учитывая риск повреждения внутренних органов, прямой кишки, мочевого пузыря, вмешательство проводилось под общей анестезией», — рассказал детских хирург Денис Монахов.

Операция прошла успешно, подросток чувствует себя хорошо и уже выписан.

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