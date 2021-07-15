Правила безопасности детей на водоемах напомнили в Подмосковье

В комитете по туризму Подмосковья напомнили правила безопасности детей на водоемах. Жителей призвали к внимательности.

Это особенно важно во время купания несовершеннолетних. В Комитете по туризму Подмосковья напомнили, что необходимо соблюдать основные правила безопасности на воде.

К ним относятся:

• не разрешать детям купаться и нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки;

• не разрешать купаться с жевательной резинкой;

• не позволять купаться в местах со знаками запрета;

• следить за тем, чтобы ребенок не приближался к судам;

• не стоит доверять надувным матрасам, нарукавникам, кругам;

• не устраивать игры в воде, связанные с захватами рук или ног.

Если вы заметите, что ребенок тонет, обязательно привлеките внимание спасателей и окружающих людей.

И главное — никогда не выпускать из виду детей во время купания и отдыха на пляже Комитет по туризму Подмосковья.

О серьезных случаях на водоемах лучше сообщать работникам службы спасения по номеру 112.