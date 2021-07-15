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    15 июля 2021, 12:52

    Правила безопасности детей на водоемах напомнили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    В комитете по туризму Подмосковья напомнили правила безопасности детей на водоемах. Жителей призвали к внимательности.

    Правила безопасности детей на водоемах напомнили в Подмосковье | Изображение 1

    Это особенно важно во время купания несовершеннолетних. В Комитете по туризму Подмосковья напомнили, что необходимо соблюдать основные правила безопасности на воде.

    К ним относятся:

    • не разрешать детям купаться и нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки;

    • не разрешать купаться с жевательной резинкой;

    • не позволять купаться в местах со знаками запрета;

    • следить за тем, чтобы ребенок не приближался к судам;

    • не стоит доверять надувным матрасам, нарукавникам, кругам;

    • не устраивать игры в воде, связанные с захватами рук или ног.

    Если вы заметите, что ребенок тонет, обязательно привлеките внимание спасателей и окружающих людей.

    И главное — никогда не выпускать из виду детей во время купания и отдыха на пляже

    Комитет по туризму Подмосковья.

    О серьезных случаях на водоемах лучше сообщать работникам службы спасения по номеру 112.