Правила безопасности детей на водоемах напомнили в Подмосковье
В комитете по туризму Подмосковья напомнили правила безопасности детей на водоемах. Жителей призвали к внимательности.
Это особенно важно во время купания несовершеннолетних. В Комитете по туризму Подмосковья напомнили, что необходимо соблюдать основные правила безопасности на воде.
К ним относятся:
• не разрешать детям купаться и нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки;
• не разрешать купаться с жевательной резинкой;
• не позволять купаться в местах со знаками запрета;
• следить за тем, чтобы ребенок не приближался к судам;
• не стоит доверять надувным матрасам, нарукавникам, кругам;
• не устраивать игры в воде, связанные с захватами рук или ног.
Если вы заметите, что ребенок тонет, обязательно привлеките внимание спасателей и окружающих людей.
И главное — никогда не выпускать из виду детей во время купания и отдыха на пляже
О серьезных случаях на водоемах лучше сообщать работникам службы спасения по номеру 112.