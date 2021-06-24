Напоминающие о масках дроны засняли на стройке в Подмосковье

Над стройками в Подмосковье начали летать дроны, которые напоминают рабочим о масочном режиме и социальной дистанции. Работу одного из таких коптеров сняли на видео.

Во время облета строительной площадки дрон по громкоговорителю начинает транслировать сообщение о необходимости соблюдать меры предосторожности для борьбы с коронавирусом.

«Внимание, строители! Главгосстройнадзор предупреждает: в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на строительных площадках должны соблюдаться санитарные требования. Наденьте маски, соблюдайте дистанцию. При первых признаках ОРВИ обратитесь к врачу. При нарушении требований предусмотрена административная ответственность», — говорится в предупреждении.

Первые вылеты коптеров прошли в начале недели в Одинцове, Домодедове, Красногорске, Дмитрове и других муниципалитетах. На сегодняшний день коптеры навестили уже примерно 70% строек.

В Главгосстройнадзоре отметили, что уже прибегали к такой мере весной прошлого года. Тогда эффект постоянного присутствия на стройке помог дисциплинировать работников и избежать вспышек заболеваемости.

Помимо облета коптеров, продолжается вакцинация рабочих.