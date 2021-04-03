Наплавной мост в Озерах закрыли для транспорта

Повышение уровня воды в Оке заставило дорожные службы перекрыть движение машин через наплавной мост в Городском округе Озеры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в своем Telegram-канале.

«В Озерах закрыли движение транспорта на мосту через Оку в связи с повышением уровня воды в реке», — говорится в сообщении.

Водителей попросили заранее выбрать новые маршруты для передвижения.

Руководство Московской области еще в середине марта начало готовиться к предстоящим весенним паводкам. С руководством регионального управления МЧС и главами муниципальных образований встретился министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Он отметил, обильные снегопады, которые обрушились на регион зимой могут привести к продолжительному половодью. По предварительной оценке, в зоне подтопления оказались более 150 населенных пунктов.

Андрей Разин подчеркнул, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обследовать участки частных домов и СНТ, проверить работу гидротехнических сооружений, расчистить русла рек и водоотводных каналов. Жителей постоянно держать в курсе паводковой ситуации и рассказать, как себя вести в случае подтопления.