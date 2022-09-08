Попытку нападения на птиц из Красной книги остановили в Можайске | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 13:56 Поделиться Telegram

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Viber Попытку нападения на птиц из Красной книги остановили в Можайске

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Житель села Поречья (Можайский округ) пожаловался в Минэкологии Подмосковья на рабочих, которые занимались неподалеку борьбой с борщевиком. По словам заявителя, мужчины напали на двух белых аистов, занесенных в Красную книгу Московской области.

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«Инцидент произошел вблизи от мест гнездования нескольких пар аистов. Рабочие, уничтожавшие борщевик, несколько раз бросили нож в птиц. Возмущенные жители пытались урезонить их, произошел конфликт. К счастью, аисты не пострадали», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Экологи взяли ситуацию на контроль и попросили администрацию городского округа Можайск сделать то же самое. Аналогичное обращение направлено в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Причинение вреда животным, занесенным в Красную книгу Московской области, наказывается штрафом. Его размер составляет от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч — для юридических. За жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал экологию региона - бесценной. он призвал строить лесопарки и строго наказывать тех, кто загрязняет природу.

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