Подмосковье 06 декабря 2023, 11:02 Нападающий хоккейного клуба «Хорс Подольск» встретился с фанатами в пиццерии Unsplash

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Нападающий основного состава хоккейного клуба «Хорс Подольск» Владислав Ландер встретился с фанатами в пиццерии «Домино». Он сам испек пиццу и угостил болельщиков.

Пиццерия «Домино» стала местом сбора фанатов хоккейного клуба «Хорс Подольск». Они смотрели трансляцию игры любимой команды и общались со спортсменами и руководством клуба.

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«Мы развиваем очень сильно фанатский сектор. То есть все выездные матчи, которые мы проводим не в Подольске, мы проводим здесь: вместе с нашими фанатами», — рассказал спортивный директор хоккейного клуба «Хорс Подольск» Павел Емельянов.

Команда играет в Национальной молодежной хоккейной лиге. Большинство игроков «Хорс Подольск» — воспитанники спортшколы «Витязь» в Подольске. Один из них — нападающий основного состава Владислав Ландер. Он также принял участие в фанатской встрече, приуроченной к Всероссийскому дню хоккея, и сам приготовил пиццу для болельщиков.

«Старался, раскатал тесто. С этим я не очень хорошо справился, оно получилось чуть неровное. Но в целом остальные ингредиенты я добавил. Это очень интересный опыт, который мне пригодится в жизни», — сказал Владислав.

В последнем матче команда «Хорс Подольск» обыграла клуб «Ермак» со счетом 4:3. Следующая игра состоится 9 декабря. Спортсмены сыграют с командой «ВАЗ» в ледовом дворце «Витязь» в Подольске.

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