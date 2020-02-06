Луховицкое предприятие «Класс» готовится запустить новую линию производства, на которой будут использоваться практически нанотехнологии. Кроме того, на швейном предприятии создадут 29 новых рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В 2020 году на предприятии «Класс» при производстве бронежилетов швеи начнут применять практически нанотехнологии: вместо ниток современные машинки будут скреплять материал ультразвуком. И такую сварку просто так не порвать. К тому же, сделанные таким образом швы выдерживают температуру от минус до плюс 40 градусов и высокое давление воды.

Для бойцов спецназа луховицкие мастерицы сошьют костюмы, которые не загораются при воздействии пламени. Для их производства используется специальная ткань из арамидных ниток (арамид — обладающее высочайшей прочностью, стойкостью к механическому воздействию и термостойкостью волокно — прим. ред.).

Глава городского округа Владимир Барсуков пообещал предприятию поддержку и помощь в развитии производства и реализации планов по открытию новой производственной линии.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

«Мы очень гордимся нашей швейной фабрикой. Будем делать все для того, чтобы помогать предприятию готовить новые кадры», — сказал Владимир Барсуков. Он напомнил, что у предприятия есть своя линейка заказов, оно расширяет ассортимент выпускаемой продукции, идет в ногу со временем — изготавливает современные бронежилеты, костюмы защиты и другое обмундирование.

«Девиз швейной фабрики — „Мы в ответе за жизнь“. Коллектив фабрики с большой ответственностью выполняет государственные оборонные заказы. Приверженность традициям, умение обучаться и идти в ногу со временем, гибкая система управления, грамотные и надежные специалисты — это то, что позволяет фабрике показывать высокие результаты во все времена», — заключил Владимир Барсуков.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Жительница Луховиц Галина Яковлева отметила, что расширение предприятия — это новые рабочие места, которые муниципалитету очень нужны. «Хорошая новость. Сейчас такие времена, когда рынок рабочей силы перенасыщен. Очень хорошо, что фабрика развивается», — добавила Галина Яковлева.

Предприятие «Класс» в Луховицах работает уже более 60 лет. В 2019 по госконтракту оно изготовило 70 тысяч единиц спецобмундирования. Средства защиты из Луховиц носят военные, сотрудники Росгвардии, МВД, Федеральной службы охраны.