    06 февраля 2020, 15:25

    Вместо ниток — ультразвук. Нанотехнологии применят на швейном предприятии в Луховицах

    Андрей Зуев, Юлия Смирнова

    Луховицкое предприятие «Класс» готовится запустить новую линию производства, на которой будут использоваться практически нанотехнологии. Кроме того, на швейном предприятии создадут 29 новых рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
    Вместо ниток — ультразвук. Нанотехнологии применят на швейном предприятии в Луховицах

    В 2020 году на предприятии «Класс» при производстве бронежилетов швеи начнут применять практически нанотехнологии: вместо ниток современные машинки будут скреплять материал ультразвуком. И такую сварку просто так не порвать. К тому же, сделанные таким образом швы выдерживают температуру от минус до плюс 40 градусов и высокое давление воды.

    Для бойцов спецназа луховицкие мастерицы сошьют костюмы, которые не загораются при воздействии пламени. Для их производства используется специальная ткань из арамидных ниток (арамид — обладающее высочайшей прочностью, стойкостью к механическому воздействию и термостойкостью волокно — прим. ред.).

    Глава городского округа Владимир Барсуков пообещал предприятию поддержку и помощь в развитии производства и реализации планов по открытию новой производственной линии.

    Вместо ниток — ультразвук. Нанотехнологии применят на швейном предприятии в Луховицах | Изображение 1
    Источник фото: администрация городского округа Луховицы

    «Мы очень гордимся нашей швейной фабрикой. Будем делать все для того, чтобы помогать предприятию готовить новые кадры», — сказал Владимир Барсуков. Он напомнил, что у предприятия есть своя линейка заказов, оно расширяет ассортимент выпускаемой продукции, идет в ногу со временем — изготавливает современные бронежилеты, костюмы защиты и другое обмундирование.

    «Девиз швейной фабрики — „Мы в ответе за жизнь“. Коллектив фабрики с большой ответственностью выполняет государственные оборонные заказы. Приверженность традициям, умение обучаться и идти в ногу со временем, гибкая система управления, грамотные и надежные специалисты — это то, что позволяет фабрике показывать высокие результаты во все времена», — заключил Владимир Барсуков.

    Вместо ниток — ультразвук. Нанотехнологии применят на швейном предприятии в Луховицах | Изображение 2
    Источник фото: администрация городского округа Луховицы

    Жительница Луховиц Галина Яковлева отметила, что расширение предприятия — это новые рабочие места, которые муниципалитету очень нужны. «Хорошая новость. Сейчас такие времена, когда рынок рабочей силы перенасыщен. Очень хорошо, что фабрика развивается», — добавила Галина Яковлева.

    Предприятие «Класс» в Луховицах работает уже более 60 лет. В 2019 по госконтракту оно изготовило 70 тысяч единиц спецобмундирования. Средства защиты из Луховиц носят военные, сотрудники Росгвардии, МВД, Федеральной службы охраны.