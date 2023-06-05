Важное 05 июня 2023, 12:14 «Главное — наметим планы». Губернатор Подмосковья выступит перед жителями 7 июня Губернатор Подмосковья выступит с отчетом перед жителями 7 июня

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступит с традиционным обращением к жителям 7 июня. Дату он повторно анонсировал на заседании правительства и подчеркнул, что в основу встречи лягут полученные от людей обращения по разным темам.

«Прежде всего, я хочу анонсировать свой отчет перед жителями. Встреча, на которой мы говорим о том, что удалось реализовать, а самое главное — намечаем самые главные планы на основе обращений и тех предложений, которые адресуют нам жители», — сказал губернатор.

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Встреча пройдет в Доме правительства Подмосковья.

«Всех вас я жду — так же, как и наших ветеранов, наших почетных граждан, людей с активной жизненной позицией, благородных профессий. Всех, кто вносит заметную, важную лепту в развитие нашего любимого Подмосковья», — заключил он.

Ранее Андрей Воробьев попросил жителей Подмосковья пройти опрос и озвучить пожелания.

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