Система здравоохранения и поликлиники на территории Подмосковья развиваются усиленными темпами. Об этом губернатор области Андрей Воробьев заявил в интервью каналу «Россия 24».

Ежегодно в здравницы Подмосковья обращается множество человек. Пациенты, как отметил Воробьев, отмечают необходимость в радикальных изменениях этой сферы. Их катализатором стала пандемия COVID-19.

«Мы стандартизировали все касаемо формы, поликлиники будут радовать глаз, у нас большая программа по привлечению врачей — если в стационары они идут более охотно, то в поликлиническом звене приходится применять дополнительный стимул», — заявил он.

Власти Подмосковья продолжат оснащать больницы самым современным оборудованием, добавил Воробьев. Аналоговая техника в лечебницах постепенно заменяется на цифровую, отметил губернатор.

«Контракты заключены, и верим, что они будут исполнены. Часть из них — Европа, часть — российское оборудование. Нам важно качество. Исследования имеют большое значение», — добавил он.

Ранее Воробьев заявил, что жители Московской области не останутся без работы, несмотря на закрытие многих предприятий из-за санкций.