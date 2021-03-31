«Нам ставят лайки». Губернатор Подмосковья рассказал о своей работе и итогах месяца

Каждый месяц губернатор Московской области Андрей Воробьев подводит итоги и рассказывает о главных новостях региона в «Прямом разговоре» на телеканале «360». В этот раз он встретился с тиктокером Ариной Ростовской и спецкором ВГТРК Ярославом Красиенко. Полная версия интервью выйдет сегодня в 19:00.

Что делать, если руководители на местах докладывают одно, а сами жители рассказывают совсем иное? За что власти Подмосковья «получают лайки»? И чем бы Андрей Воробьев занялся, если бы не был губернатором? Посмотреть «Прямой разговор» можно в эфире телеканала «360», а также в YouTube-канале губернатора Подмосковья.