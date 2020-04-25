«Нам создали комфортные условия». Скорая помощь из Фрянова переселилась в новое здание

В поселке Фряново городского округа Щелково после капитального ремонта открылся пост скорой помощи. Все работы выполнили за две недели.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что раньше медики ютились в старом помещении, построенном еще в начале XX века, которое не отвечало требованиям безопасности.

«Меньше чем за две недели было подобрано новое помещение, проведен капитальный ремонт, закуплена мебель, чтобы создать максимально комфортные условия для наших специалистов, особенно в такое напряженное время», — отметила Стригункова.

Медики скорой теперь будут базироваться на первом этаже филиала местной областной больницы, по адресу: ул. Текстильщиков, дом 6. Помещение занимает площадь в 140 квадратных метров. Для медработников здесь сделали две комнаты отдыха, гардероб, душ, столовую, отдельный вход.

Заведующий Северо-Восточным филиалом Московской областной станции скорой медицинской помощи Дмитрий Гулыгин рассказал, что в новом пункте скорой уже работают две бригады, при необходимости они смогут добавить и третью — условия позволяют.

Сейчас, в период пандемии, у нас работы прибавилось. И очень хорошо, что нам создали такие комфортные условия Наталья Полякова фельдшер бригады скорой помощи.

По словам Поляковой, их отдел скорой помощи обслуживают не только поселок Фряново, но и ближайшие дачи. Это больше 17 тысяч человек.