«Нам очень нужны врачи». Андрей Воробьев рассказал о создании университета МГИМО Мед

Губернатор Подмосковья в эфире канала «Россия 24» рассказал о новом медуниверситете на базе МГИМО, который появится в Подмосковье. Занятия МГИМО Мед будут проходить в одинцовском филиале института и на площадках клинического госпиталя «Лапино».

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«До сих пор у нас не было высшего учебного заведения, где готовят врачей, очень востребованных и нужных нам. Поэтому Анатолий Торкунов и Марк Курцер, это наш совместный проект, предложили реализовать этот проект. Аккуратно, вдумчиво подготовиться к тому, что факультет будет готовить востребованных врачей в самых актуальных специальностях», — сказал Андрей Воробьев.

МГИМО — наш флагман в России. Там в разное время учились выдающиеся люди, которые сегодня в самых разных сферах работают. Мы филиал МГИМО открыли уже больше пяти лет назад в Одинцовском городском округе. Там подразделение действует успешно Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Реализовывать проект по созданию нового университета МГИМО будет вместе с группой компаний «Мать и дитя». Как отметил губернатор Московской области, эта медицинская сеть расширяется, и в Одинцове удастся создать прототип университетской клиники.

«Я уверен, что там будет высокая профессиональная подготовка врачей, которые будут спасать жизни. Ребята будут очень востребованы не только в Подмосковье, но и во всей стране», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Не хватает врачей, и мы хотели бы иметь свое подразделение, которое будет делать этот курс, профессиональную подготовку. Нам очень нужны врачи Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Ранее о создании нового медуниверситета на общем заседании Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.