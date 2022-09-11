«Нам не все равно, в каком городе будут жить наши дети». Жители Чехова проголосовали на выборах | 360°

«Нам не все равно, в каком городе будут жить наши дети». Жители Чехова проголосовали на выборах
Жители городского округа Чехов активно участвуют в голосовании. Люди приходят на участки целыми семьями.
Председатель Чеховской УИК 3275 Ольга Краснощекова рассказала о ходе голосования на вверенном ей участке. По словам женщины, жители проявляют активность, приходят на избирательный участок всей семьей.
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Марина и Петр Парамоновы пришли на выборы вместе с детьми. Многодетные родители уверены, что родители не должны пренебрегать голосованием.
«Конечно, я не жду, что мой кандидат в случае победы достанет звезду с неба, а в нашем городе начнется полоса сплошного благополучия. Но все-таки, если мы хотим быть свободными людьми, то должны быть ответственными. В первую очередь, перед будущим своих детей. А участие в выборах — это проявление нашей ответственности», — отметили Марина и Петр Парамоновы.
Молодая мама Оксана Ермакова давно определилась со своим кандидатом.
«Читала, интересовалась, знаю не понаслышке об этом прекрасном человеке. Уверена, надо ходить на выборы и решать, кто будет развивать наш округ в ближайшие годы. Мне не все равно, в каком городе будут жить мои дети», — сказала женщина.
Заместитель главы администрации городского округа Чехов Надежда Чернятина проголосовала на выборах в муниципальный Совет депутатов.
«Сегодня, в единый день голосования, каждый житель нашего округа может принять участие в выборе состава муниципального Совета депутатов.
Голосовать — это значит выражать свою гражданскую позицию. Голосовать — это наш долг, наше право и обязанность.
Приходите сделать свой выбор сегодня до 20:00. Не забудьте, что для участия в голосовании необходимо иметь при себе паспорт», — сказала Надежда Чернятина.