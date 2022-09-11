«Нам не все равно, в каком городе будут жить наши дети». Жители Чехова проголосовали на выборах | 360°

Подмосковье 11 сентября 2022, 17:46 Поделиться Telegram

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Viber «Нам не все равно, в каком городе будут жить наши дети». Жители Чехова проголосовали на выборах

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Жители городского округа Чехов активно участвуют в голосовании. Люди приходят на участки целыми семьями.

Председатель Чеховской УИК 3275 Ольга Краснощекова рассказала о ходе голосования на вверенном ей участке. По словам женщины, жители проявляют активность, приходят на избирательный участок всей семьей.

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Марина и Петр Парамоновы пришли на выборы вместе с детьми. Многодетные родители уверены, что родители не должны пренебрегать голосованием.

«Конечно, я не жду, что мой кандидат в случае победы достанет звезду с неба, а в нашем городе начнется полоса сплошного благополучия. Но все-таки, если мы хотим быть свободными людьми, то должны быть ответственными. В первую очередь, перед будущим своих детей. А участие в выборах — это проявление нашей ответственности», — отметили Марина и Петр Парамоновы.

Молодая мама Оксана Ермакова давно определилась со своим кандидатом.

«Читала, интересовалась, знаю не понаслышке об этом прекрасном человеке. Уверена, надо ходить на выборы и решать, кто будет развивать наш округ в ближайшие годы. Мне не все равно, в каком городе будут жить мои дети», — сказала женщина.

Заместитель главы администрации городского округа Чехов Надежда Чернятина проголосовала на выборах в муниципальный Совет депутатов.

«Сегодня, в единый день голосования, каждый житель нашего округа может принять участие в выборе состава муниципального Совета депутатов.

Голосовать — это значит выражать свою гражданскую позицию. Голосовать — это наш долг, наше право и обязанность.

Приходите сделать свой выбор сегодня до 20:00. Не забудьте, что для участия в голосовании необходимо иметь при себе паспорт», — сказала Надежда Чернятина.

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