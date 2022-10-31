Подмосковье 31 октября 2022, 14:35 «Нам не нужна показуха». Воробьев — о работе центров поддержки семей мобилизованных Губернатор Воробьев: Подмосковью не нужна показуха в поддержке семей мобилизованных

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Подмосковью не нужна показуха в помощи семьям мобилизованных, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами. Он рассказал, какая работа будет действительно эффективной.

«По центрам поддержки, я хотел подчеркнуть, нам не нужна показуха, нам не нужно строить какие-то современные центры поддержки. Поддержка должна быть в сердце — и волонтеры, и главы это делают, депутатский корпус подключился», — рассказал губернатор Воробьев.

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Он поблагодарил глав округов и волонтеров за активную работу. На территориях трудится большая команда и управления, и добровольцев, заметил глава региона.

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«Я видел весьма заметную активность глав. Хочу поблагодарить за то, что приезжаете в семьи, разговариваете и решаете разные вопросы», — произнес Андрей Воробьев.

Он добавил, что сейчас, в «особенно нервозный момент по мобилизации, выплатам, организации, подготовке», стоит сделать акцент в работе именно на этом.

«Я думаю, что такая работа даст самый заметный эффект», — подытожил губернатор Воробьев.

Ранее он не раз заявлял, что семьи мобилизованных не останутся без внимания властей Московской области.