Налоговый вычет за фитнес стал доступен в Подмосковье

Возможность вернуть 13% потраченных на фитнес денег за год появилась в Подмосковье. Это введенная в России федеральная мера. Она доступна жителям, отдающим на тренировки не более 120 тысяч рублей в год.

В Подмосковье закон о налоговом вычете за занятия в фитнес-клубах вступил в силу 1 августа, сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

По его словам, до конца года правительство определит список спортивных организаций и услуг, попадающих под действие закона.

Налоговый вычет будет распространяться не только на взрослых, но и на детей. Оформить вычеты можно будет с января 2022 года Роман Терюшков.

Сегодня в Подмосковье насчитывается более 700 спортивных клубов. Более чем у половины из них специализация именно на фитнес-направлении.

«Налоговый вычет — это, безусловно, актуальное решение. И, без сомнений, оно будет пользоваться спросом у жителей», — отметил Терюшков.

Вернуть 13% потраченной суммы, не превышающей 120 тысяч рублей в год, можно будет двумя способами.

Первый — показать в налоговой инспекции копию договора с фитнес-клубом и кассовый чек, а второй — подать заявление работодателю, который временно не будет удерживать 13% от дохода.