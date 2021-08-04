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    04 августа 2021, 09:50

    Налоговый вычет за фитнес стал доступен в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Возможность вернуть 13% потраченных на фитнес денег за год появилась в Подмосковье. Это введенная в России федеральная мера. Она доступна жителям, отдающим на тренировки не более 120 тысяч рублей в год.

    Налоговый вычет за фитнес стал доступен в Подмосковье | Изображение 1

    В Подмосковье закон о налоговом вычете за занятия в фитнес-клубах вступил в силу 1 августа, сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

    По его словам, до конца года правительство определит список спортивных организаций и услуг, попадающих под действие закона.

    Налоговый вычет будет распространяться не только на взрослых, но и на детей. Оформить вычеты можно будет с января 2022 года

    Роман Терюшков.

    Сегодня в Подмосковье насчитывается более 700 спортивных клубов. Более чем у половины из них специализация именно на фитнес-направлении.

    «Налоговый вычет — это, безусловно, актуальное решение. И, без сомнений, оно будет пользоваться спросом у жителей», — отметил Терюшков.

    Вернуть 13% потраченной суммы, не превышающей 120 тысяч рублей в год, можно будет двумя способами.

    Первый — показать в налоговой инспекции копию договора с фитнес-клубом и кассовый чек, а второй — подать заявление работодателю, который временно не будет удерживать 13% от дохода.