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    22 марта 2021, 14:19

    Налоговый вычет на пожертвования учреждениям культуры предложили увеличить в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Депутаты Подмосковья рассмотрят закон об увеличении предельного размера социального налогового вычета на пожертвования учреждениям культуры. Так поддержат центры, пострадавшие из-за пандемии.

    Налоговый вычет на пожертвования учреждениям культуры предложили увеличить в Подмосковье | Изображение 1Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

    Законопроект рассмотрят на заседании Мособлдумы 25 марта. Согласно инициативе, в регионе могут увеличить социальный налоговый вычет по НДФЛ с 25 до 30% в области культуры.

    Изменения коснутся вычета на пожертвования учреждениям и фондам из названной сферы. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

    По его словам, из-за пандемии пострадали все отрасли. Ущерб ощутили и центры культуры.

    Для них существенным подспорьем являются внебюджетные источники финансирования

    Игорь Брынцалов.
    Налоговый вычет на пожертвования учреждениям культуры предложили увеличить в Подмосковье | Изображение 2

    А значит, увеличенный налоговый вычет поможет им привлечь дополнительные пожертвования. При этом Игорь Брынцалов рассказал, что перемены отразятся на бюджете Подмосковья: регион недополучит около 30 миллионов рублей.

    «Но задача сейчас — помочь нашим учреждениям культуры. К тому же это в конечном итоге поможет нам разгрузить бюджет, поспособствует финансированию учреждений», — добавил он.

    Ранее мы рассказали, как дома культуры в Московской области запланировали улучшить до 2025 года. Это связано с ремонтом, цифровизацией и онлайн-сервисами.