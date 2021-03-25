Налоговый вычет на пожертвования учреждениям культуры Подмосковья повысили на 5%

Налоговый вычет на пожертвования досуговым центрам на 5% увеличили в Подмосковье. Такой закон приняли в Мособлдуме. Это поможет восстановиться учреждениям культуры после пандемии.

Предельный размер социального налогового вычета по НДФЛ вырос с 25 до 30%. Изменения коснулись учреждений и фондов в сфере культуры.

Как подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, увеличенный налоговый вычет поможет культурным центрам привлечь дополнительные пожертвования.

По его словам, из-за пандемии пострадали все отрасли. Ущерб ощутили и центры культуры.

Для них существенным подспорьем являются внебюджетные источники финансирования Игорь Брынцалов.

Ранее мы рассказали, как дома культуры в Московской области запланировали улучшить до 2025 года. Это связано с ремонтом, цифровизацией и онлайн-сервисами.