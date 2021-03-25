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    25 марта 2021, 14:26

    Налоговый вычет на пожертвования учреждениям культуры Подмосковья повысили на 5%

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Налоговый вычет на пожертвования досуговым центрам на 5% увеличили в Подмосковье. Такой закон приняли в Мособлдуме. Это поможет восстановиться учреждениям культуры после пандемии.

    Налоговый вычет на пожертвования учреждениям культуры Подмосковья повысили на 5% | Изображение 1

    Предельный размер социального налогового вычета по НДФЛ вырос с 25 до 30%. Изменения коснулись учреждений и фондов в сфере культуры.

    Как подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, увеличенный налоговый вычет поможет культурным центрам привлечь дополнительные пожертвования.

    По его словам, из-за пандемии пострадали все отрасли. Ущерб ощутили и центры культуры.

    Для них существенным подспорьем являются внебюджетные источники финансирования

    Игорь Брынцалов.

    Ранее мы рассказали, как дома культуры в Московской области запланировали улучшить до 2025 года. Это связано с ремонтом, цифровизацией и онлайн-сервисами.