Подмосковье 14 июля 2023, 12:57 Подмосковье в числе 4 регионов протестирует налоговый режим с освобождением от отчетности РИА «Новости»

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Подмосковье участвует в эксперименте ФНС России по внедрению налогового режима, который освобождает налогоплательщиков от сдачи отчетности. Вместе с тем его тестируют еще в трех регионах: Москве, Татарстане и Калужской области.

Руководитель УФНС по Подмосковью Екатерина Макарова на встрече с губернатором Андреем Воробьевым рассказала о первых результатах эксперимента.

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Он касается нового налогового режима «Автоматизированная УСН». Сейчас его тестируют Москва, Московская и Калужская области, Татарстан.

Благодаря такому режиму налогоплательщиков освобождают от сдачи отчетности. Налоговые обязательства рассчитают уже сами налоговики, используя данные банков, контрольной техники и личных кабинетов.

Участниками эксперимента в Подмосковье стали уже три тысячи налогоплательщиков.

По инициативе Московской области в Налоговом кодексе России приняли поправки, дающие приоритет списанию НДФЛ с единого налогового счета. Вместе с тем налогоплательщики получили право досрочно подавать уведомления и перечислять суммы налога.

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