Подмосковье 10 ноября 2022, 13:47 Налоговые льготы для инвесторов в строительство и ремонт продлили в Подмосковье

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Налоговые льготы для некоторых категорий предпринимателей продлили в Подмосковье. Об этом сообщили министр финансов и экономики Подмосковья Наталия Масленкина.

Это коснется инвесторов в строительство, модернизацию и реконструкцию, вложивших средства в покупку административно-деловых центров, а также организаций народных художественных промыслов. Для них льготы продлят до 2024 года.

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Льготы для организаций, на балансе которых находятся региональные, межмуниципальные и частные дороги общего пользования продлили до 2026 года. Их освободят от уплаты налога на имущество. Также до 2025 года льготы будут действовать для производителей пива.

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«Правительство Московской области стремится, чтобы в Подмосковье было комфортно работать и крупному, и малому бизнесу. Мы поддерживаем целый комплекс налоговых льгот, что будет способствовать развитию торгово-экономических связей и инвестиционного климата региона», — отметила глава министерства.

Ранее Наталия Масленкина заявила о продлении налоговых каникул для предпринимателей.