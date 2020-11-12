Налоговые каникулы для предпринимателей Подмосковья продлили на следующий год

Для предпринимателей Подмосковья действуют налоговые каникулы. Эту льготу продлили и на следующий год. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

Депутаты Мособлдумы приняли изменения в закон о налоговых льготах для бизнесменов региона.

«Закон подразумевает выпадающие доходы из бюджета области в размере 212 миллионов рублей, но послужит хорошей поддержкой нашим предпринимателям в сегодняшней непростой экономической ситуации», — пояснил председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Во-первых, для предпринимателей продлили налоговые каникулы. Они будут действовать и в 2021 году. Льгота распространяется на тех предпринимателей, которые впервые зарегистрировались и осуществляют свою деятельность в социальной, научной сферах или в сфере бытовых услуг.

Во-вторых, будет действовать 10% льгота для всех субъектов малого предпринимательства, которые работают по упрощенной системе налогообложения — «доходы минус расходы». Она будет распространяться на 49 видов деятельности, предусмотренных законом.

«Одна из приоритетных задач для нас сейчас — поддержка бизнеса, и прежде всего малого и среднего предпринимательства. Это в первую очередь рабочие места. Поэтому все льготы, действовавшие ранее, сохраняются. В целом на поддержку предпринимательства в следующем году будет направлено около пяти миллиардов рублей», — уточнил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.