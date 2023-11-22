Подмосковье 22 ноября 2023, 13:30 Налоговые и неналоговые доходы округов Подмосковья выросли на 14,4% Министерство экономики и финансов МО

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Бюджеты муниципальных образований Подмосковья выросли на 14,4% с начала года. За это время в них поступило 198 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов.

Как рассказали в Министерстве экономики и финансов Подмосковья, больше всего в бюджеты округов поступило средств по налогу на доходы физических лиц и налогам на совокупный доход. Это 96 и 39 миллиардов рублей. Прирост к составил 17,2% и 13,6%.

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Самые лучшие результаты показали Лыткарино, Электросталь, Кашира, Серпухов и Талдом.

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