Новую налоговую льготу разработали в Подмосковье для сельского хозяйства и гостиниц

В Подмосковье организации, работающие в сферах сельского хозяйства, гостеприимства и обработки, смогут воспользоваться новой налоговой льготой. Соответствующие изменения в закон приняла Мособлдума.

Инвестиционный налоговый вычет со ставкой налога на прибыль 5% станет доступным для предприятий, работающих в следующих сферах: обрабатывающее производство, сельское, лесное хозяйство, рыбоводство; транспортировка и хранение; гостиничное дело и деловые центры.

Льгота стала возможной благодаря изменениям в закон «Об инвестиционном налоговом вычете в Московской области». Их Мособлдума приняла на очередном заседании.

Чтобы получить льготу, предприятия должны выполнить ряд условий.

Закон не потребует дополнительных расходов бюджет, отметили в пресс-службе Мособлдумы.

«При этом данная мера позволит привлечь инвестиции на территории отдаленных муниципальных образований, создать новые рабочие места и соответственно увеличить налоговые поступления в бюджет», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Сейчас предприятия, работающие в сфере фармацевтики; производства машин и оборудования; производства автомобилей и железнодорожного транспорта; транспортных перевозок и логистики; туризма и информационных технологий, могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом со ставкой налога на прибыль 10%.