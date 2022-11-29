Подмосковье 29 ноября 2022, 12:06 Налоговая инспекция в Королеве отметила 20-летний юбилей

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В налоговой инспекции Королева двойной праздник. Сотрудники отмечают не только День работника налоговых органов, но и юбилей организации. Территориальный отдел в Королеве был образован 20 лет назад.

Поздравить сотрудников налоговой приехал глава городского округа Королев Игорь Трифонов. Он отметил, что в Королеве почти нет проблем с поступлением налогов в бюджет. Постоянный и стабильный приток средств позволяет эффективно планировать расходы на обустройство города.

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«Приходя к нам, новый бизнес, новые резиденты всегда знают, что в городе тепло и комфортно, что всегда смогут подсказать и помочь в каждом сложном вопросе. И спасибо за вашу слаженную работу, только вместе мы сделаем этот город лучше», — отметил глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

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Работникам инспекции передали благодарственные письма Московской областной Думы и вручили почетные грамоты от главы города.

«Я не раз уже говорила, что вы — профессионалы своего дела. <…> По полугодию вы лучшие в области, [это наша] огромная заслуга», — сказала начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 Московской области Оксана Тулупова.

Несмотря на двойной праздник, расслабиться надолго у налоговиков не получится. Они уже начали активно готовиться к 1 декабря. Это последний день уплаты имущественных налогов.

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