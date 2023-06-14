Подмосковье 14 июня 2023, 01:30 Налоги резидентов особых экономических зон Подмосковья составили более 33 миллиардов рублей Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Налоги компаний-резидентов пяти особых экономических зон Московской области за все время их деятельности составили более 33,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Наибольшая часть этого объема приходится на долю более „зрелых“ ОЭЗ, где значительная доля резидентов работает достаточно давно», — отметила зампред.

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Льготы для резидентов ОЭЗ устанавливаются с момента получения ими соответствующего статуса. Например, нулевая ставка налога на имущество действует для предприятия в течение 10 лет, а земельный и транспортный налоги — на первые пять лет работы.

Ставка меняется вместе с развитием бизнеса. В течение первых восьми лет она составляет 2%, с 9 по 14 годы — 7%, после 14 лет — 15,5%.

Резиденты ОЭЗ «Дубна» с 2015 года перечислили 12 миллиардов рублей налогов, ОЭЗ ТВТ «Исток» из Фрязина — более 21 миллиарда, «Ступино Квадрат» — свыше 600 миллионов рублей. Еще две зоны открылись в 2019 и 2020 годах, что дает право их резидентам пока не платить налоги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает 24,8% валового регионального продукта.

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