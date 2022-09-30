Жителям Подмосковья напомнили, куда обратиться при ошибке в налоговом уведомлении | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 13:54 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Подмосковья напомнили, куда обратиться при ошибке в налоговом уведомлении

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Пресс-конференцию с представителем УФНС России по Московской области провели 30 сентября в пресс-центре РИАМО. На встрече обсудили особенности исчисления имущественных налогов за 2021 год.

В пресс-конференции приняла участие начальник отдела имущественных и ресурсных налогов УФНС России по Московской области Елена Тарасова. Она отметила, что налоги на землю, квартиры, дома и автомобили являются стабильным источником формирования бюджетов Московской области.

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Налоговыми органами Подмосковья для отправки жителям сформировано 3,7 миллионов уведомлений на уплату имущественных налогов за 2021 год. Из них 1,9 миллиона квитанция будет направлено по почте. Срок оплаты — 1 декабря.

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Если в налоговом уведомлении указана недостоверная информация, нужно подать заявление в инспекцию в свободной форме через личный кабинет налогоплательщика. Можно также воспользоваться упрощенным алгоритмом в сервисе «Обратиться в ФНС России». На основании заявления налоговые органы проверят данные и сформируют новое уведомление.

На пресс-конференции обсудили также основные изменения в налогообложении имущества физических лиц за 2021 год. Елена Тарасова подчеркнула, что для граждан действует коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога не более чем на 10% по сравнению с предыдущим периодом.

На сайте ФНС России создана промо-страница «Налоговое уведомление — 2022», которая поможет жителям получить более подробную информацию по полученному налоговому уведомлению. Сервис подробно описывает содержание разделов налоговых уведомлений, а также содержит ответы по типовым жизненным ситуациям, связанным с полученными документами.

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