Чат-бот в Telegram поможет жителям уточнить наличие вакцин от ковида в поликлиниках Подмосковья

Цифровой помощник Денис поможет узнать все о наличии вакцин от ковида в поликлиниках Подмосковья. Это чат-бот, работающий в Telegram.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, помощник заработал в феврале — сейчас он помогает сразу с несколькими услугами.

Этим сервисом воспользовались уже почти 50 тысяч человек. Чат-бот помогает вызвать врача на дом, записаться на прием и оформить визит на вакцинацию.

С его помощью пациент может узнать, какая вакцина от коронавируса есть в наличии Светлана Стригункова.

Чтобы воспользоваться ботом, жителям понадобится открыть ссылку, тем самым войти в Telegram, и нажать на «Запустить».

Для поиска вакцины необходимо нажать кнопку «Наличие вакцин» и выбрать из списка интересующую поликлинику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о спаде заболеваемости COVID-19. В регионе уже возобновили диспансеризации и профосмотры.