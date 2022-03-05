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    05 марта 2022, 13:18

    Чат-бот в Telegram поможет жителям уточнить наличие вакцин от ковида в поликлиниках Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Цифровой помощник Денис поможет узнать все о наличии вакцин от ковида в поликлиниках Подмосковья. Это чат-бот, работающий в Telegram.

    Чат-бот в Telegram поможет жителям уточнить наличие вакцин от ковида в поликлиниках Подмосковья | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, помощник заработал в феврале — сейчас он помогает сразу с несколькими услугами.

    Этим сервисом воспользовались уже почти 50 тысяч человек. Чат-бот помогает вызвать врача на дом, записаться на прием и оформить визит на вакцинацию.

    С его помощью пациент может узнать, какая вакцина от коронавируса есть в наличии

    Светлана Стригункова.

    Чтобы воспользоваться ботом, жителям понадобится открыть ссылку, тем самым войти в Telegram, и нажать на «Запустить».

    Для поиска вакцины необходимо нажать кнопку «Наличие вакцин» и выбрать из списка интересующую поликлинику.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о спаде заболеваемости COVID-19. В регионе уже возобновили диспансеризации и профосмотры.