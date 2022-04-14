Наладить устойчивую обратную связь с жителями призвали УК Серпухова

Комиссия изучила состояние жилищно-коммунального комплекса городского округа Серпухов, попавшего в «красную зону». Проверкой руководила главный государственный жилищный инспектора Подмосковья Ольга Федина. Она попросила УК наладить устойчивую обратную связь с местными жителями.

Рейд по Серпухову прошел 13 апреля. В рабочую группу выездной проверки вошли представители администрации муниципалитета, областных Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Главного управления содержания территорий и другие специалисты. В маршрут объезда включили неблагополучные адреса с точки зрения отработки обращений жителей.

В пятиэтажку на на улице Советской проверку привели жалобы на плохую уборку МОП. Одна из жительниц попросила разобраться с мешающими голубями на крыше. Представители ООО «Управдом ЮГ Подмосковья» взяли в работу этот вопрос, а также содержание подвала.

Сразу ряд проблем оказался связан с домами в управлении ООО «Ремонтник» и ООО УК «Фрегат». Жители домов № 163 и 40А на Ворошиловской и Российской улицах жаловались на уборку, состояние входных дверей, облупившуюся краску на стенах подъездов. Учитывая ситуацию и существенный объем нарушений, собственникам предложили рассмотреть вариант смены управляющей компании.

Но для решения этого вопроса нужно понимать, какими критериями руководствоваться при выборе организации. Здесь важны не только компетенции, материально-техническая база и полный штат сотрудников, но и возможность достучаться до своей УК. Эта «опция» включена в схему работы муниципальных управляющих компаний, где существует четкая иерархия ответственности. Гарантом результата выступает глава администрации муниципалитета.

Эта тема стала одним из предметов обсуждения на совещании в местном центре управления регионами. После встречи участники составили ряд рекомендаций относительно деятельности МЦУРа и взаимодействия с управляющими компаниями. Часть задач должны быть решены уже в течение недели, проблемы более длительного исполнения остаются на контроле Госжилинспекции, куда ежедневно стекается информация о ходе отработки заданий.

«Очевидно, что одной из главных проблем в Серпухове, как и во многих округах „красной зоны“, является разобщенность жителей и управляющих организаций, при том, что сегодняшние технические средства позволяют коммуницировать круглосуточно и решать вопросы оперативно», — отметила Федина.

Она добавила, что для решения проблемы УК должны наладить постоянную обратную связь с собственниками через общедомовые чаты. По словам Фединой, в лицо труднее лукавить, затягивать и давать отписки вместо решения проблем.