Подмосковье 23 марта 2023, 17:37 Накопить на мечту. Школьники Подмосковья побывали на мастер-классах по развитию финансовой грамотности МАОУ «Земская гимназия»

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Мастер-классы по финансовой грамотности провели в школах Подмосковья 23 марта. На занятиях ребятам рассказали, как правильно экономить и сколько откладывать, чтобы накопить на мечту.

Занятия по развитию финансового интеллекта прошли в Королеве, Балашихе, Мытищах, Красногорске, Реутове, Жуковском, Дзержинске и Котельниках. Спикерами выступили профессионалы в разных отраслях экономики. В доступной форме они рассказали ребятам, что такое бюджет, из чего он складывается, как выгоднее копить деньги и как не стать жертвой мошенников. Отдельно рассмотрели пример одной из финансовых пирамид и обсудили, в чем опасность слишком заманчивых предложений.

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«Такие живые мероприятия очень важны как для школьников, так и для нас в качестве обратной связи. Мы видим, насколько ребятам интересна тема, мы слышим вопросы, которые интересуют детей», — подчеркнула министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

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Знания, полученные на мастер-классах, помогут сформировать правильное отношение к деньгам. Выданная информация каждому пригодится в жизни.

Занятия прошли в рамках первого межрегионального фестиваля финансовой культуры и грамотности.

Внедрять умные и передовые технологии — одна из основных задач для детских садов и школ, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, сегодня очень важное место занимают искусственный интеллект, робототехника, IT.