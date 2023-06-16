Эксклюзив 16 июня 2023, 18:59 Наколоть дров и поздравить маму. В Подмосковье рассказали, чем волонтеры помогли участникам СВО Министр Швелидзе на ПМЭФ-2023: в Подмосковье открыли центры поддержки семей бойцов СВО

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В каждом муниципалитете Московской области открыли центры помощи семьям участников спецоперации и закрепили за ними волонтеров. Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе рассказала «360» на Петербургском международном экономическом форуме и задачах добровольцев и властей.

Региональные центры

«Помощь им — это наша приоритетная задача, об этом говорил и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев», — сказала она.

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Центры поддержки семей военнослужащих открыли в каждом муниципалитете. За семьями закрепили волонтеров, которые выполняли разные поручения, например, кололи дрова и возили людей в больницу.

«Кто-то из военных может написать, например, и попросить поздравить супругу, которую выписывают из роддома или поздравить маму с днем рождения и подарить ей ее любимые цветы», — сказала Екатерина Швелидзе.

Она сказала, что в некоторые центры устроились работать родственники военнослужащих и даже сами вернувшиеся со спецоперации военные. Такие сотрудники лучше других понимают обратившихся.

«Очень важно, когда ты приходишь в этот центр, и с тобой разговаривает человек, который понимает твое состояние. Это разговор на одном языке. Часто мы понимаем, что нужна не просто справка, а человеческая поддержка», — объяснила министр.

Фонд, чат и соцсети

Отделение госфонда «Защитники Отечества» открыли в Красногорске, в котором можно узнать о выплатах, лечении и реабилитации, получении удостоверения ветерана военных действий. За семьями закрепили около 40 координаторов. С 31 мая в фонд обратились 230 человек.

Часто люди просили помочь через соцсети губернатора. В таких случаях, по словам министра, отдельная команда разбирала обращения и при необходимости перенаправляла в профильные ведомства.

В Подмосковье создали Комитет семей воинов Отечества, который занялся проактивной помощью близким бойцов СВО. Кроме того, заработал чат-бот «Мы рядом», телефон «122» и специальный раздел на сайте «Добродел».