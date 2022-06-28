Наклейки с датой ремонта детских площадок появились в 35 округах Подмосковья

Новый способ информирования жителей о сроках ремонта объектов на детских площадках появился в Подмосковье. Теперь узнать о том, когда устранят дефект, можно на ярких наклейках. Они уже появились в 35 городских округах.

Главное управление содержания территорий Подмосковья начало распространять стикеры с датами ремонта на детских площадках. Благодаря такому решению родители и дети могут быстро и просто узнать, когда станут доступны поломанные качели, горки и карусели. Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, наклейки появились уже по 494 адресам в 35 округах. Лидером стали Мытищи — там разместили более тысячи стикеров в 360 дворах.

«Благодаря стикерам, наклеенным на самом видном месте, жители понимают, что каждый дефект на детской площадке учтен и находится в плане ремонта, и ответственная организация точно знает сроки его устранения», — подчеркнула Аипова.

Всего на территории области более 14 тысяч детских игровых площадок. Устранить дефекты необходимо на 1040 из них.