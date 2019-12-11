Найденная в Подмосковье кость мамонта оказалась подлинной. Это позвонок самки
«Люди, смотрите под ноги!» Или как кость мамонта нашли в ПодмосковьеПодробнее
По ее словам, сотрудники музея отправили запрос в палеонтологический институт. Через некоторое время пришел ответ специалиста.
«Грудной позвонок взрослого мамонта, не очень крупный. Скорее всего, самка <…> Скорее всего, один из последних, 15-й — 20-й грудной позвонок», — процитировала Гордеева заключение старшего научного сотрудника Палеонтологического института РАН Евгения Мащенко.
Она пояснила, что найденная кость подтверждает, что на территории нынешнего Подмосковья в древности действительно жили мамонты.
«Уникальность в том, что такое люди, как правило, не находят, копая свои огороды. Тонкий так называемый культурный слой нарастает веками, поэтому там, где находят крестики или еще какие-то остатки посуды, не найдут кость мамонта», — отметила экскурсовод.
Подобные артефакты можно найти как раз во время карьерных разработок, когда рабочие раскапывают десятки метров земли. Другой вопрос в том, что рабочие часто не обращают внимания на то, что находится у них в ковшах, заверила Гордеева.
Сейчас в Люберецком краеведческом музее идет ремонт, но после завершения работ позвонок мамонта найдет свое место в новом археологическом зале.
«Позвонка мамонта у нас нет в музее, поэтому это пополнение нашей естественно-научной коллекции. Это достойное пополнение нашей коллекции», — подчеркнула экскурсовод.
Мирзаян Шайхутдинов нашел кость мамонта 27 ноября — в свой обычный рабочий день. Он растаскивал ковшом бульдозера песок по дороге и увидел большой «камень», который оказался останками мамонта. Мужчина связался с музеем и передал его сотруднику свою находку.