Подмосковье 09 марта 2023, 17:08 Наиболее подверженные подтоплениям территории выявили в Подмосковье

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Руководитель главного управления содержания территорий Московской области Светлана Аипова провела еженедельный штаб с главами городских округов. На мероприятии подвели итоги работы коммунальных служб муниципалитетов на прошлой неделе, а также обсудили общие задачи на весенний период.

«Мы провели аналитику и выявили территории Подмосковья, наиболее подверженные подтоплениям: всего в нашем списке оказалось 2484 проблемных участка», — сообщила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Она также отметила, что наибольшее количество адресов было выявлено в десяти городских округах: Балашихе — 180, Люберцах — 145, Одинцове — 138, Красногорске — 137, Подольске — 130, Мытищах — 116, Пушкино — 110. Внимание глав городских округов акцентировали на том, что все работы по уборке должны проводиться без повреждения зеленых насаждений и других элементов благоустройства.

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Кроме того, на встрече подняли вопрос заключения контрактов на закупку обязательной техники и инструментов, необходимых для качественного содержания дворов и общественных территорий. Министр также рассмотрела результаты работы техники в каждом городском округе. По ее словам, в период с 6 по 8 марта наименее эффективно отработали шесть городских округов: Истра, Фрязино, Лотошино, Лосино-Петровский, Клин и Шаховская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он также обратил внимание на то, что в регионе продолжают большую программу по рекреационным зонам, отдыху, комфортному пребыванию жителей, детей, семей.

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