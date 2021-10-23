Награждение учеников программы о повышении квалификации в сфере ЖКХ прошло в Одинцове

Удостоверение о повышении квалификации получили представители 25 регионов России в одинцовском филиале МГИМО. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Речь идет о вручении удостоверений о повышении квалификации по программе «Руководство организацией и проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

С окончанием программы слушателей поздравили первый замминистра ЖКХ Московской области Анжела Пухова совместно и замдиректора Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО МИД РФ Ольга Мальгина.

«За пять дней очного формата обучения слушатели успели проработать с лекторами правовые основы реализации региональной программы капитального ремонта, применение новых технологий, в том числе вопросы цифровизации программы», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, общественные организации поделились передовым опытом участия собственников в управлении МКД, эффективными алгоритмами взаимодействия с органами исполнительной власти.

Обучение прошли 35 слушателей из 25 регионов России. Следующий старт программы запланирован на весну 2022 года.

«Мы смогли довести до слушателей те инновационные вещи, которые мы используем в своей работе. Надеюсь, что они с интересом прошли этот курс и рады получению сертификатов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В рамках выездного модуля слушатели смогли познакомиться с работой Центра управления проектами Фонда капитального ремонта региона, оценить реализованные высокотехнологические объекты.

Также эксперты банковского сектора, электронных цифровых площадок уделили внимание финансовой устойчивости региональных операторов с целью своевременной реализации региональной программы.

В сентябре 2019 года открылась базовая кафедра Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области по подготовке кадров для отрасли ЖКХ. Кафедра базируется в филиале МГИМО МИД России в Одинцове.

Кафедра готовит специалистов высокого уровня, способных осуществлять эффективную деятельность в сфере ЖКХ, принимать грамотные технико-управленческие решения, развивать современные информационные коммуникации, обеспечивающие высокий уровень управления городской инфраструктурой и развитием территорий.