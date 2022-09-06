«Под адресный обстрел попадал раз 30». Андрей Воробьев наградил участника спецоперации из Каширы за отвагу | 360°

Важное 06 сентября 2022, 16:43 (обновлено: 06 сентября 2022, 17:45) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Под адресный обстрел попадал раз 30». Андрей Воробьев наградил участника спецоперации из Каширы за отвагу Губернатор Подмосковья наградил участника спецоперации за отвагу фото Константин Семенец

Читать 360tv в

Участника специальной военной операции на Украине Сергея Ершова наградили медалью «За отвагу» в Кашире. Его мужество помогло сохранить большое количество жизней, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Реклама

Сергею 45 лет, он живет с семьей в Кашире. Семь лет назад переехал туда из Липецка.

У мужчины растет сын Сергей. Чтобы жена и ребенок не волновались, глава семьи сказал, что отправился в командировку по работе под Ростов.

Не хотел, чтобы они переживали. Спустя два месяца вернулся героем, и сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил мужчине государственную награду.

Вы проявили себя настоящим героем и держали оборону. Благодаря вашим профессиональным действиям были сохранены жизни большого количества людей Андрей Воробьев.

Сергей признался, что ни о каких медалях даже не думал. Знал, что хочет служить государству. На родине мужчина окончил военно-технический университет, направление — инженерные войска.

«Под адресный обстрел попадал раз 30 за два месяца. В такие моменты считаешь. Это хлопок и время подлета, промежуток между выстрелами, промежуток между перезарядкой, между уточнением координат. В это время пытаешься переместить личный состав», — поделился Сергей Ершов.

Сейчас Сергей возвращается к мирной жизни вместе с семьей. Они строят дом и занимаются ремонтом. Губернатор Подмосковья пообещал помочь мужчине пройти полное медицинское обследование.

0 0 0 0 0 0