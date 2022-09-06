«Под адресный обстрел попадал раз 30». Андрей Воробьев наградил участника спецоперации из Каширы за отвагу | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 17:45)

«Под адресный обстрел попадал раз 30». Андрей Воробьев наградил участника спецоперации из Каширы за отвагу

Губернатор Подмосковья наградил участника спецоперации за отвагу

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Участника специальной военной операции на Украине Сергея Ершова наградили медалью «За отвагу» в Кашире. Его мужество помогло сохранить большое количество жизней, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Сергею 45 лет, он живет с семьей в Кашире. Семь лет назад переехал туда из Липецка.

У мужчины растет сын Сергей. Чтобы жена и ребенок не волновались, глава семьи сказал, что отправился в командировку по работе под Ростов.

Не хотел, чтобы они переживали. Спустя два месяца вернулся героем, и сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил мужчине государственную награду.

Вы проявили себя настоящим героем и держали оборону. Благодаря вашим профессиональным действиям были сохранены жизни большого количества людей

Андрей Воробьев.

Сергей признался, что ни о каких медалях даже не думал. Знал, что хочет служить государству. На родине мужчина окончил военно-технический университет, направление — инженерные войска.

«Под адресный обстрел попадал раз 30 за два месяца. В такие моменты считаешь. Это хлопок и время подлета, промежуток между выстрелами, промежуток между перезарядкой, между уточнением координат. В это время пытаешься переместить личный состав», — поделился Сергей Ершов.

Сейчас Сергей возвращается к мирной жизни вместе с семьей. Они строят дом и занимаются ремонтом. Губернатор Подмосковья пообещал помочь мужчине пройти полное медицинское обследование.

Награды

Андрей Воробьев

Специальная военная операция РФ на Украине

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