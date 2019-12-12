Награды за защиту прав человека вручили в Подмосковье

12 декабря в Москве состоялось торжественное награждение знаками отличия уполномоченного по правам человека в Московской области. Мероприятие проводится ежегодно и приурочено к Международному дню прав человека.

В 2019 году знак отличия «За защиту прав человека в Московской области» вручили в седьмой раз. Это — особая награда, претенденты на которую проходят объективный и тщательный отбор.

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Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова награждает знаками отличия наиболее достойных людей. Среди них представители разных профессий, возрастов, национальностей, которые смогли проявить себя в решении проблем людей, нуждающихся в особой заботе, внимании и поддержке. Это — юристы, адвокаты, правозащитники, общественные деятели, просто неравнодушные граждане, которые реальными делами и активной правозащитной деятельностью, не по долгу службы, а по зову сердца, помогают согражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Кроме знаков отличия уполномоченный по правам человека в Московской области вручила почетные грамоты и благодарности. Также в рамках торжественного мероприятия состоялось награждение победителей смотра-конкурса проектов уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса. Кроме того, были объявлены победители ежегодного конкурса СМИ на лучшее освещение проблем соблюдения прав человека и правозащитной деятельности «Слово в защиту!».