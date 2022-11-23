Подмосковье 23 ноября 2022, 14:05 Награды за мужество и героизм вручат 10 юным жителям Подмосковья в музее «Зоя»

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Торжественная церемония вручения наград подросткам, которые совершили геройские поступки и спасли чьи-то жизни в течение года, состоится 29 ноября в музейном комплексе «Зоя» под Рузой. Медали и подарки получат 10 человек.

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Подмосковная премия для добровольцев и юных спасателей называется «Герои нашего времени». В церемонии награждения примут участие обладатели государственных наград, депутаты, волонтеры, партийцы и представители городских администраций.

В 2022 году награды в номинации «Юный герой» получат 10 человек. Это Егор Алексеев (15 лет), Александра Боровикова (14 лет), Александр Горелов (12 лет), Иван Калиничев (10 лет), Вардан Мкртчян (11 лет), Александр Трунов (14 лет), София Филиппова (13 лет), Василиса Фомичева (12 лет), Артем Шулапов (15 лет) и Шохрух Эргашев (15 лет). Все эти ребята проявили мужество и совершили поступок, спасший чью-то жизнь.

Музей «Зоя» находится в Рузском округе. Он построен недалеко от места казни Зои Космодемьянской, которую фашисты убили 29 ноября 1941 года. Посмертно девушка была удостоена звания Героя Советского Союза.

После награждения ребята смогут осмотреть музей и интерактивную экспозицию. Организаторы подготовят для юных героев мастер-классы и спектакль о детстве Зои Космодемьянской.

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