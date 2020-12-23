Награды за лучшие бизнес-проекты года вручили 18 компаниям Подмосковья

В Подмосковье наградили 18 компаний, бизнес-проекты которых признали лучшими по итогам года. Это лидеры пяти номинаций. Их идеи связаны с развитием IT-сферы, внутреннего туризма, сельского хозяйства и не только.

Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она назвала компании, которые стали авторами лучших проектов, бизнес-лидерами Подмосковья в 2020 году.

Но это лишь часть компаний, которые успешно вели деятельность. Поздравляю победителей и желаю достижения новых высот Екатерина Зиновьева.

В номинации «IT-технологии» лидерами стали ASTRA GRAPHIC, TransNetIQ. Здесь же победу одержал сервис «Гид-Эксперт». Он представляет собой создание агрегатора экскурсий и туров всех типов с автоматизированной системой бронирования.

Лучшими стартапами уходящего года назвали проекты Алексея Ческидова — компания «Нетканые материалы», Романа Зонтова — интерьерные клетки и парковки для собак. На третьем месте проект Михаила Кудрявцева — Центр единоборств RISING STAR.

А в номинации «Развитие внутреннего туризма» отличились конноспортивный туристический парк «Карамат» и туристко-информационный центр «История места».

Вместе с ними лидером стал проект «Арт-Макет» — это музей архитектуры в миниатюре. Он позволит жителям или гостям Московской области увидеть знаковые места Золотого кольца под стеклянными витринами.

А лучшими производственными предприятиями стали завод экологичной упаковки в Солнечногорске и Schneider. Серебро в этой номинации выиграла компания «Драфт». Она занимается проектированием дорог под ключ.

В области сельского хозяйства наградили проекты «Ремесло во благо жизни. Артель Коростель», «Беспилотный электрический трактор».

Победу в этой номинации одержал проект Александра Уколова — подмосковный питомник «РУСРОЗА». Там можно приобрести саженцы декоративных, плодовых или многолетних культур, а также саженцы роз — представлено более 2,8 тысячи сортов.

Также призы от фонда «Наше будущее» получили победители в номинации «Лучшее предприятие в социальной сфере»: Юлия Зимкина — проект «Спортивный Солнечногорск», Дарья Иодо — «Арт-резиденция Московской области» и Евгения Пилюгина. Ее проект «Травушка-Муравушка» — это мастерская, помогающая людям с ограниченными возможностями обучиться ремеслу на безвозмездной основе.

Отметили и проекты Натальи Глинской «Самоблагоустройство», Оксаны Тимониной — клуб «Счастье», Юлии Малыгиной — «The ПРЯНИК», Алексея Пучкова — «Феникс» и Владимира Коверина — «Грибзавод».