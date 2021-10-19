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    19 октября 2021, 14:20

    Награды за добросовестный труд вручили 23 сотрудникам больницы в Балашихе

    Депутат Мособлдумы Николай Черкасов наградил работников больницы в Балашихе

    Анастасия Аброськина

    Сотрудников областной больницы в Балашихе наградил депутат Мособлдумы Николай Черкасов. Благодарности за свой добросовестный труд получили 23 человека. Это водители, инженеры, экономисты, бухгалтеры, лифтеры, уборщики.

    Награды за добросовестный труд вручили 23 сотрудникам больницы в Балашихе | Изображение 1Источник фото: Евгений Гибадуллин

    Церемония награждения прошла в поликлинике № 5. Черкасов отметил высокий уровень медицинской помощи в городском округе.

    Здравоохранение Балашихи по праву считается одним из лучших в Московской области с точки зрения своих эффективности, оперативности и результативности

    Николай Черкасов.

    По его словам, врачи всегда были и остаются на передовой, но общая эффективность отрасли зависит от вклада каждого, кто в ней работает.

    Награды за добросовестный труд вручили 23 сотрудникам больницы в Балашихе | Изображение 2Источник фото: Евгений Гибадуллин

    На этот раз в числе награжденных были преимущественно те, кто каждый день трудится в медицинском центре, но не всегда попадает в поле зрения пациентов.

    Главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов подчеркнул, что весь коллектив борется за здоровье людей, которые приходят в учреждение.

    Сложно недооценить труд водителей, которые вместе с врачами выезжают на вызовы, а также участвуют в транспортировке и госпитализации больных

    Михаил Антипов.
    Награды за добросовестный труд вручили 23 сотрудникам больницы в Балашихе | Изображение 3Источник фото: Евгений Гибадуллин

    Инженеры, по его словам, следят за работой оборудования, а технические сотрудники обеспечивают подачу кислорода в стационары.