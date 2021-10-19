Награды за добросовестный труд вручили 23 сотрудникам больницы в Балашихе

Сотрудников областной больницы в Балашихе наградил депутат Мособлдумы Николай Черкасов. Благодарности за свой добросовестный труд получили 23 человека. Это водители, инженеры, экономисты, бухгалтеры, лифтеры, уборщики.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Церемония награждения прошла в поликлинике № 5. Черкасов отметил высокий уровень медицинской помощи в городском округе.

Здравоохранение Балашихи по праву считается одним из лучших в Московской области с точки зрения своих эффективности, оперативности и результативности Николай Черкасов.

По его словам, врачи всегда были и остаются на передовой, но общая эффективность отрасли зависит от вклада каждого, кто в ней работает.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

На этот раз в числе награжденных были преимущественно те, кто каждый день трудится в медицинском центре, но не всегда попадает в поле зрения пациентов.

Главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов подчеркнул, что весь коллектив борется за здоровье людей, которые приходят в учреждение.

Сложно недооценить труд водителей, которые вместе с врачами выезжают на вызовы, а также участвуют в транспортировке и госпитализации больных Михаил Антипов.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Инженеры, по его словам, следят за работой оборудования, а технические сотрудники обеспечивают подачу кислорода в стационары.