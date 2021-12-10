Награды за борьбу с COVID-19 вручили трем врачам из Дзержинского

Ордена Пирогова вручили трем врачам в Дзержинском. Глава городского округа Сергей Будкин наградил их за большой и самоотверженный вклад в борьбу с COVID-19.

Врачи получили ордена за добросовестную работу в условиях пандемии. Это сотрудники Дзержинской городской больницы.

Мы гордимся вами. Спасибо огромное за работу. Крепкого здоровья вам и вашим близким Сергей Будкин.

Награды вручили заведующему отделением анестезиологии и реанимации Денису Кощееву, заведующему терапевтическим отделением Татьяне Федосеевой и исполняющей обязанности заведующего терапевтическим отделением Антонине Александровой.

Главный врач больницы Наталья Архипова присоединилась к поздравлениям.

Вы наши герои. За год были пролечены более шести тысяч пациентов с коронавирусом. При том, что мы не ковидный госпиталь Наталья Архипова.

Она подчеркнула, что перед ней настоящие профессионалы своего дела, а больница гордится такими сотрудниками.