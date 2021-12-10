Награды за борьбу с COVID-19 вручили трем врачам из Дзержинского
Ордена Пирогова вручили трем врачам в Дзержинском. Глава городского округа Сергей Будкин наградил их за большой и самоотверженный вклад в борьбу с COVID-19.
Врачи получили ордена за добросовестную работу в условиях пандемии. Это сотрудники Дзержинской городской больницы.
Мы гордимся вами. Спасибо огромное за работу. Крепкого здоровья вам и вашим близким
Награды вручили заведующему отделением анестезиологии и реанимации Денису Кощееву, заведующему терапевтическим отделением Татьяне Федосеевой и исполняющей обязанности заведующего терапевтическим отделением Антонине Александровой.
Главный врач больницы Наталья Архипова присоединилась к поздравлениям.
Вы наши герои. За год были пролечены более шести тысяч пациентов с коронавирусом. При том, что мы не ковидный госпиталь
Она подчеркнула, что перед ней настоящие профессионалы своего дела, а больница гордится такими сотрудниками.