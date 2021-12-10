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    10 декабря 2021, 15:18

    Награды за борьбу с COVID-19 вручили трем врачам из Дзержинского

    Анастасия Аброськина

    Ордена Пирогова вручили трем врачам в Дзержинском. Глава городского округа Сергей Будкин наградил их за большой и самоотверженный вклад в борьбу с COVID-19.

    Награды за борьбу с COVID-19 вручили трем врачам из Дзержинского | Изображение 1

    Врачи получили ордена за добросовестную работу в условиях пандемии. Это сотрудники Дзержинской городской больницы.

    Мы гордимся вами. Спасибо огромное за работу. Крепкого здоровья вам и вашим близким

    Сергей Будкин.

    Награды вручили заведующему отделением анестезиологии и реанимации Денису Кощееву, заведующему терапевтическим отделением Татьяне Федосеевой и исполняющей обязанности заведующего терапевтическим отделением Антонине Александровой.

    Награды за борьбу с COVID-19 вручили трем врачам из Дзержинского | Изображение 2

    Главный врач больницы Наталья Архипова присоединилась к поздравлениям.

    Вы наши герои. За год были пролечены более шести тысяч пациентов с коронавирусом. При том, что мы не ковидный госпиталь

    Наталья Архипова.

    Она подчеркнула, что перед ней настоящие профессионалы своего дела, а больница гордится такими сотрудниками.